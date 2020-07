Juventus, Sarri: “Lo scudetto non è scontato, il Sassuolo ha preso la strada dell’Atalanta” (Di martedì 14 luglio 2020) Turno molto importante quello di mercoledì per le sorti di molte squadre. Uno dei match clou è quello tra Juventus e Sassuolo che si giocherà al Mapei Stadium. Gli uomini di De Zerbi sono molto in forma e dopo aver fatto cadere la Lazio all'Olimpico, Caputo e compagni sono intenzionati a mietere un'altra eccellente vittima. Se i neroverdi dovessero trionfare otterrebbero punti fondamentali per provare la qualificazione europea, mentre la Juventus vedrebbe riaprirsi di nuovo il capitolo scudetto.Sarri: "Sassuolo COME L'ATALANTA"caption id="attachment 889323" align="alignnone" width="300" Sarri Juventus (Getty Images)/captionIn conferenza stampa l'allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato della difficile ... Leggi su itasportpress

