Juventus, Milinkovic-Savic si può fare: la strategia per arrivare al giocatore (Di martedì 14 luglio 2020) La Juventus ha bisogno di rinforzi a centrocampo per dare maggiore sostanza al gioco di Maurizio Sarri. L'arrivo di Arthur costituisce solo il primo tassello del puzzle bianconero per la prossima stagione.IL GIOCO CHE LATITAcaption id="attachment 842653" align="alignnone" width="1024" Sarri (getty images)/captionIl bel gioco latita in casa Juventus. L'allenatore ex Napoli e Chelsea fino a questo momento non è riuscito ad imprimere alla rosa bianconera la sua idea di calcio, con la squadra che spesso ha risolto le partite grazie a giocate individuali dei propri top player. Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe evitare il ripetersi di questi complicazioni nel corso della prossima stagione, ed è per questo che sta lavorando per l'inserimento di giocatori di qualità che possano adattarsi facilmente alle ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, Milinkovic-Savic si può fare: la strategia per arrivare al giocatore - - PaPaganini : @dodo2888 Su Milinkovic ci sono soprattutto PSG United e Real ma la Juventus potrebbe entrare in gioco - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Adesso match point scudetto per la Juventus #LecceLazio | #SerieA - MTethanos : Il Sergente Milinkovic Savic nuovo giocatore della Juventus FC per la stagione 20/21 - Eurosport_IT : Adesso match point scudetto per la Juventus #LecceLazio | #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milinkovic Juventus, Milinkovic-Savic si può fare: la strategia per arrivare al giocatore ItaSportPress Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic tra Juventus e PSG

Se da un lato la Lazio ha avuto la forza, almeno fino a prima del lockdown per dare l’assalto allo scudetto è stato anche merito del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore è un punto di ...

Lazio, Inzaghi: "E' il momento di dare tutti qualcosa in più"

ROMA - "Tutti dobbiamo dare un po' di più per uscire da questo momento". Reduce da tre sconfitte di fila che, di fatto, hanno tagliato fuori la Lazio dalla corsa scudetto, Simone Inzaghi pensa ora sol ...

Se da un lato la Lazio ha avuto la forza, almeno fino a prima del lockdown per dare l’assalto allo scudetto è stato anche merito del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore è un punto di ...ROMA - "Tutti dobbiamo dare un po' di più per uscire da questo momento". Reduce da tre sconfitte di fila che, di fatto, hanno tagliato fuori la Lazio dalla corsa scudetto, Simone Inzaghi pensa ora sol ...