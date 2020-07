Juventus Lacazette, sfida all’Atletico Madrid per il francese (Di martedì 14 luglio 2020) Juventus Lacazette, sfida all’Atletico Madrid per il francese. Nel mirino dei bianconeri anche il polacco Milik Il sogno si chiama Alexandre Lacazette. La Juventus si sta muovendo sul mercato, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: piace il francese dell’Arsenal, ormai sempre più lontano da Londra. Sarà sfida con l’Atletico Madrid – si legge -, l’attaccante è perfetto per il tridente della Juventus. Higuain è ormai lontano, dunque serve un giocatore per sostituire il Pipita. C’è sempre l’idea Milik, ma i bianconeri vogliono più alternative possibili. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il sogno si chiama Alexandre Lacazette. La Juventus si sta muovendo sul mercato, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: piace il francese dell’Arsenal, ormai sempre più lontano ...

Corriere di Torino - I nomi alternativi per l’attacco

Non solo Milik,la Juventus ha anche nomi alternativi. Come Lacazette, a sua volta in uscita dall’Arsenal nel caso in cui poi Pierre-Emerick Aubameyang dovesse rinnovare con i Gunners. Pure su Lacazett ...

