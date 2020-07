Juventus, il piano Champions: Sarri studia l’Europa (Di martedì 14 luglio 2020) Juventus, il piano Champions: Sarri studia l’Europa. I bianconeri sono in ritardo rispetto alle big, Rabiot deve crescere La Juventus è in ritardo rispetto alle dirette concorrenti per la Champions League. In 6 partite sono arrivati 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, con una media di 2.2. Un rendimento che – come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – è al di sotto di Barcellona, Atletico Madrid, Atalanta, Real Madrid e Bayern Monaco. Sarri studia per l’Europa, ma i bianconeri devono assolutamente migliorare il proprio rendimento nella parte finale del campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

