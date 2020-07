Juventus, Bertola nuovo Cfo: “Decisione in seguito a valutazione funzionale e operativa” (Di martedì 14 luglio 2020) Stefano Bertola è il nuovo Chief Financial Officer pro tempore della Juventus. La società bianconera, a distanza di qualche giorno dalla nomina, ha voluto precisare in un comunicato ufficiale che “l’avvicendamento nel ruolo di chief financial officer è avvenuto a seguito di una valutazione funzionale e operativa dell’area services della società, cioè dell’area aziendale a capo delle attività amministrative, finanziarie e di servizio”. Leggi su sportface

