Juve, affare fatto per l'arrivo del 'nuovo Varane': costi e dettagli del colpo bianconero (Di martedì 14 luglio 2020) colpo in prospettiva per la Juventus. Manca solo l'ufficialità ma ormai l'affare è praticamente concluso. La Vecchia Signora ha appena acquistato Felix Nzouango Bikien, difensore classe 2003 proveniente dall'Amiens. Secondo ilbianconero.com, si attende solo l'ufficialità per l'arrivo a Torino del 'nuovo Varane'. Il difensore è un prospetto molto interessante. Si parla addirittura di cifre, intorno ai 3 milioni di euro, nonché di paragoni eccellenti: c’è chi nel seguirlo ha rivisto il profilo... Leggi su 90min

LeonardoMerlo19 : RT @NonSoloJuve: UN VICE-CUADRADO ??”Nome nuovo è Sergiño #Dest, esterno del 2000, in questa stagione protagonista nell’Ajax, nato in Olan… - Fprime86 : RT @NonSoloJuve: UN VICE-CUADRADO ??”Nome nuovo è Sergiño #Dest, esterno del 2000, in questa stagione protagonista nell’Ajax, nato in Olan… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: GAZZETTA - La Roma pensa a Milik e nell'affare vorrebbe inserire Under, la situazione - juve_magazine : RT @calciomercato_m: L'EQUIPE - Osimhen ha detto sì al Napoli, entro giovedì la chiusura dell'affare, i dettagli - il_farmacista : RT @NonSoloJuve: UN VICE-CUADRADO ??”Nome nuovo è Sergiño #Dest, esterno del 2000, in questa stagione protagonista nell’Ajax, nato in Olan… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve affare Juve, affare fatto per l'arrivo del 'nuovo Varane': costi e dettagli del colpo bianconero 90min Juve, affare fatto per l'arrivo del 'nuovo Varane': costi e dettagli del colpo bianconero

Colpo in prospettiva per la Juventus. Manca solo l'ufficialità ma ormai l'affare è praticamente concluso. La Vecchia Signora ha appena acquistato Felix Nzouango Bikien, difensore classe 2003 provenien ...

Roma, se parte Dzeko idea Milik: anche Under nell’affare, cifre e dettagli

MILIK ROMA – Napoli e Roma che stanno combattendo in campionato per aggiudicarsi il quinto posto, potrebbero vedere i loro centravanti cambiare posizione. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ...

Colpo in prospettiva per la Juventus. Manca solo l'ufficialità ma ormai l'affare è praticamente concluso. La Vecchia Signora ha appena acquistato Felix Nzouango Bikien, difensore classe 2003 provenien ...MILIK ROMA – Napoli e Roma che stanno combattendo in campionato per aggiudicarsi il quinto posto, potrebbero vedere i loro centravanti cambiare posizione. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ...