Jurgen Klopp commenta la sentenza del Tas: “Manchester City ammesso alla Champions? Non una bella giornata per il calcio” (Di martedì 14 luglio 2020) “Il Tas sul Manchester City? Non so neanche se posso rispondere, è una questione delicata. Non è stato un bel giorno per il calcio, a essere onesti. Il Fair Play Finanziario è una buona idea, protegge le squadre e la competizione, fa in modo che nessuno spenda troppo e che i soldi vengano spesi nelle giuste maniere. Non sta a me valutare e dare valutazioni, ma credo che tutti debbano rispettare queste regole”. Lo ha detto il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp sulla sentenza del Tas sul Manchester City, con l’annullamento della squalifica di due anni dalle coppe europee. Una risposta che non piacerà al tecnico del City, Pep Guardiola, che ha dichiarato: “I club che ci hanno accusato dovrebbero chiedere scusa“. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

