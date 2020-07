Joker: Joaquin Phoenix sull'iconica scalinata del film in una nuova foto backstage (Di martedì 14 luglio 2020) Todd Phillips, regista di Joker, ha condiviso una nuova foto dietro le quinte che mostra il protagonista Joaquin Phoenix sulle iconiche scale ormai conosciute in tutto il mondo. A mesi di distanza dall'uscita di Joker e dopo aver ricevuto numerosi riconoscimenti, il regista Todd Phillips continua a condividere nuovi scatti dal backstage, stavolta mostrando a tutto il popolo del web il protagonista Joaquin Phoenix ancora una volta sulle iconiche scale. Quasi un anno fa, il Joker di Joaquin Phoenix è stato lodato sia dai fan dei fumetti che dalla critica per la sua interpretazione innovativa e diversa da tutte quelle che si sono susseguite negli ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Joker: Joaquin Phoenix sull'iconica scalinata del film in una nuova foto backstage - willbeokayari : come dice joaquin phoenix in joker: “spero che la mia morte abbia più senso della mia vita” - Hum_Glass : Jared Leto è un Joker di merda solo perché vi siete fissati che è così, come Joaquin Phoenix è un capolavoro solo p… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Joker: #JoaquinPhoenix danza sulla nota scalinata in una suggestiva foto dal backstage - badtasteit : #Joker: #JoaquinPhoenix danza sulla nota scalinata in una suggestiva foto dal backstage -

Ultime Notizie dalla rete : Joker Joaquin Joker: Joaquin Phoenix sull'iconica scalinata del film in una nuova foto backstage Movieplayer.it Joker: Joaquin Phoenix sull'iconica scalinata del film in una nuova foto backstage

Todd Phillips, regista di Joker, ha condiviso una nuova foto dietro le quinte che mostra il protagonista Joaquin Phoenix sulle iconiche scale ormai conosciute in tutto il mondo. NOTIZIA di ILARIA SCOG ...

Joker: il delirio fotografato, nella nuova immagine dal set del film di Todd Phillips

Todd Phillips ha condiviso una nuova fotografia dal backstage di Joker e in particolare dal giorno in cui sono state effettuate le riprese dell’ormai famosa scena di ballo sulla scalinata, che ha ispi ...

Todd Phillips, regista di Joker, ha condiviso una nuova foto dietro le quinte che mostra il protagonista Joaquin Phoenix sulle iconiche scale ormai conosciute in tutto il mondo. NOTIZIA di ILARIA SCOG ...Todd Phillips ha condiviso una nuova fotografia dal backstage di Joker e in particolare dal giorno in cui sono state effettuate le riprese dell’ormai famosa scena di ballo sulla scalinata, che ha ispi ...