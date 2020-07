Johny Depp addormentato e coperto di gelato: la foto shock mostrata in tribunale (Di martedì 14 luglio 2020) In tribunale è stata mostrata una foto di Johnny Depp apparentemente addormentato e con un gelato sciolto sulle sue gambe. Johnny Depp è ritratto in una foto mostrata in queste ore in tribunale che lo ritrae mentre è addormentato e coperto di gelato, scatto già apparso online e che ha attirato l'attenzione e i commenti online. L'immagine risale all'agosto 2014 ed è stata scattata dall'ex moglie Amber Heard. L'immagine umiliante è stata mostrata durante l'udienza in corso a Londra e Johnny Depp ha commentato sostenendo che la sua situazione era stata causata da ben 17 ore di lavoro, pur ... Leggi su movieplayer

