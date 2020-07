Jessica Simpson irriconoscibile: “Ha perso 50 kg in sei mesi” [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Una vera e propria trasformazione quella di Jessica Simpson che, in sei mesi ha perso ben 50 kg. Con la terza gravidanza, il sex symbol di ‘Hazzard’, era arrivata a pesare 110 kg. Nel settembre del 2019, dopo una dieta equilibrata e tanto allenamento, la cantante è riuscita a perdere quasi 50 chili in sei mesi. Jessica Simpson irriconoscibile: “Ha perso 50 kg in sei mesi” FOTO Con uno scatto su Instagram, Jessica Simpson ha voluto condividere con i suoi fan un traguardo molto importante. La cantante è dimagrita di circa quarantacinque chili in soli sei mesi. Mamma di tre figli – Maxwell di 7 anni, Ace di 6 e Birdie di 6 mesi – Jessica era ... Leggi su velvetgossip

