Jeremias Rodriguez ha trovato un nuovo amore: lei è Deborah Togni (Di martedì 14 luglio 2020) Archiviata la tormentata storia con Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez ha trovato un nuovo amore. L'ufficializzazione è arrivata nelle ultime ore attraverso Instagram, dove il fratello di Belen ha pubblicato uno scatto con la sua nuova fiamma con la didascalia "Quanto è bello dire grazie?". La fortunata risponde al nome di Deborah Togni e non è una starlette appartenente al mondo dello spettacolo. Su Instagram la seguono meno di 20mila persone.Di lei non si sa granché. Quel che certo è che Deborah abita a Milano dove lavora come assistente di volo in un'importante compagnia aerea. Sappiamo anche che è finita tra le braccia di Jeremias grazie ad alcuni amici in comune, che li hanno fatti ... Leggi su blogo

