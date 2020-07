Italia – Slovenia: Fedriga, incontro a Basovizza è in storia d’Italia e d’Europa (Di martedì 14 luglio 2020) “L’iniziativa di oggi con i Capi di Stato di Italia e Slovenia entrerà non solo nella storia di Trieste ma d’Italia e d’Europa”. Così si è espresso il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sulla giornata che ha segnato il primo omaggio di un presidente della Repubblica Slovena al monumento della Foiba di Basovizza. “La foto che ritrae i due presidenti d’Italia e Slovenia che si tengono per mano davanti alla Foiba di Basovizza – ha osservato Fedriga – è su tutte le homepage delle testate giornalistiche ed è emblematica del riconoscimento di una tragedia, quelle delle foibe, troppe volte negata o sminuita. ... Leggi su udine20

