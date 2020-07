Ischia Global Festival, è Chiambretti il “King of Comedy” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Chiambretti è il “King of comedy” della 18esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Fest. “Questo premio può essere una molla per ripartire. La mia è stata una esperienza molto difficile. Non dobbiamo sottovalutare questa malattia”, commenta. Il premio (“di solito non li amo, ma stavolta fa eccezione perchè ha un valore simbolico. E lo dedico a mia figli”) lo ha ricevuto dal vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, anche lui colpito dal Covid nei mesi scorsi, come Chiambretti. Insieme poi hanno omaggiato la Croce Rossa Italiana, presente con i volontari di Codogno impegnati in questi giorni nella sicurezza degli spettatori nel primo Festival ... Leggi su anteprima24

