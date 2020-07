Iran, giustiziata presunta spia Cia: avrebbe passato piani missilistici (Di martedì 14 luglio 2020) L'Iran ha giustiziato la settimana scorsa, ma solo ora lo ha comunicato, un uomo condannato a morte per avere condotto attività di spionaggio da parte della Cia: lo ha reso noto il portavoce del ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Iran, giustiziata presunta spia Cia: avrebbe passato piani missilistici #iran - giu33liana : @luca79ind #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA vs #Iran Guido Olimpio (@guidoolimpio) 'Giustiziata «spia d… - bruttomonello : RT @MediasetTgcom24: Iran, giustiziata presunta spia Cia: avrebbe passato piani missilistici #iran - Annalis80790333 : RT @guidoolimpio: Giustiziata «spia della Cia» in Iran: risposta indiretta agli incidenti nel sito nucleare? - guidoolimpio : Giustiziata «spia della Cia» in Iran: risposta indiretta agli incidenti nel sito nucleare? -

Ultime Notizie dalla rete : Iran giustiziata Iran, giustiziata presunta spia Cia: avrebbe passato piani missilistici TGCOM Iran: giustiziato ex dipendente ministero della Difesa accusato di rapporti con la Cia

Teheran , 14 lug 13:24 - (Agenzia Nova) - L'Iran ha giustiziato un ex dipendente del ministero della Difesa accusato di aver venduto informazioni alla Central Intelligence Agency (Cia) degli Stati Uni ...

Accusato di essere una spia della Cia, giustiziato un iraniano

L'Iran ha giustiziato la settimana scorsa un uomo condannato a morte per avere condotto attività di spionaggio da parte della Cia: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Giustizia, Gholamhos ...

Teheran , 14 lug 13:24 - (Agenzia Nova) - L'Iran ha giustiziato un ex dipendente del ministero della Difesa accusato di aver venduto informazioni alla Central Intelligence Agency (Cia) degli Stati Uni ...L'Iran ha giustiziato la settimana scorsa un uomo condannato a morte per avere condotto attività di spionaggio da parte della Cia: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Giustizia, Gholamhos ...