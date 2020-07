Iran, condannati a morte tre giovani che avevano partecipato alle proteste contro il caro-benzina (Di martedì 14 luglio 2020) Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Rajabi. Due venticinquenni e un ventisettenne, tutti e tre condannati a morte dalla Corte Suprema dell’Iran. La loro colpa? Aver partecipato, nel mese di novembre scorso, alle manifestazioni di piazza organizzate per protestare contro il caro-benzina nel Paese. Il regime di Hassan Rouhani si distingue, ancora una volta, per le sue regole (non) democratiche, decidendo di uccidere – per scelta dello Stato – tre giovani che avevano preso parte alle proteste di piazza. E i tre ragazzi condannati a morte in Iran sono solo l’ultimo capitolo di una storia che va avanti da ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : La Corte Suprema dell'#Iran ha confermato la condanna a morte per Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Raja… - amernixie : manifestanti, incriminati per la partecipazione alle dimostrazioni antigovernative, sono stati condannati a morte i… - GiuseppeGp86g : RT @giornalettismo: La Corte Suprema dell'#Iran ha confermato la condanna a morte per Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Rajabi.… - EugenioCardi : RT @giornalettismo: La Corte Suprema dell'#Iran ha confermato la condanna a morte per Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Rajabi.… - nhanguyen789 : RT @giornalettismo: La Corte Suprema dell'#Iran ha confermato la condanna a morte per Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Rajabi.… -