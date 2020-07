Intesa Sanpaolo rilancia il programma dedicato alle piccole e medie imprese (Di martedì 14 luglio 2020) Partirà dopo l’estate il roadshow di “imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole media imprese lanciato nel 2019 e che ha già accompagnato 120 aziende in percorsi di valorizzazione e crescita. Per la seconda edizione di “imprese Vincenti” sono state raccolte oltre 4.000 autocandidature di aziende, raddoppiando i numeri dello scorso anno. Un segnale importante, si legge nella presentazione, che testimonia la volontà di molte imprese di puntare sulle proprie capacità distintive per intraprendere un percorso di crescita nonostante le complessità del contesto. «Con la prima edizione di imprese Vincenti abbiamo contribuito a far ... Leggi su linkiesta

HankHC91 : RT @CorriereCultura: Emergenza cultura: da Intesa Sanpaolo un patto per il rilancio. In campo 25 milioni di euro. L'articolo di @annachiara… - gisellabrt : RT @beretta_g: @makkox @orfini Intanto anticipiamo noi contribuenti. Per la vendita delle due fregate all'Egitto la Cassa Depositi e Presti… - scarlots : RT @StartMagNews: Cattolica Assicurazioni aderirà all’Ops lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Motivi, portata ed effetti della decisi… - FinanzaReport : ?? Ubi, fondazioni al bivio su ops Intesa Sanpaolo. Venerdì potrebbe arrivare la decisione di Monte Lombardia, a sua… - QdSit : Intesa Sanpaolo, a settembre il roadshow “Imprese vincenti” #qds #qdsnotizie -