Inter, sfida al Psg per una stella del Manchester United (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo alcune prestazioni sottotono l'Inter di Antonio Conte ha risposto alle critiche con vittoria netta 3-1 sul Torino. I nerazzurri hanno agganciato così la Lazio al secondo posto anche se nei post partita l'allenatore salentino ha più volte fatto intendere che la rosa della squadra non è ancora in grado di competere per lo scudetto.L'Inter BUTTA L'OCCHIO IN PREMIERcaption id="attachment 938081" align="alignnone" width="300" Martial (Getty Images)/captionEcco quindi che la società nerazzurra sarebbe al lavoro per arricchire la squadra di talento e per questo motivo le attenzioni sarebbero ricadute in Premier. Il Manchester United dalla ripresa ha viaggiato a grandi ritmi fermandosi però ad un punto dalla Champions League. Uno dei protagonisti della rimonta dei Red Devils è ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Inter sfida Mercato Juve, nuovo nome per l'attacco: sfida all'Inter Virgilio Sport Mercato Juve, nuovo nome per l'attacco: sfida all'Inter

La Juventus è alla ricerca di una punta in grado di sostituire Gonzalo Higuain nella prossima stagione: la prima opzione degli uomini di mercato bianconeri resta l’attaccante del Napoli Arek Milik, ma ...

GAMBERINI, Discutere Chiesa è da folli. In difesa...

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto per analizzare le tematiche di casa viola alla vigilia della sfida contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni. Sulla partita con il ...

