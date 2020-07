Inter, sfida al Paris Saint-Germain per Martial: Skriniar come contropartita? (Di martedì 14 luglio 2020) Antonio Conte ha esplicitato più volte, nel corso di Interviste post-partite e conferenze stampa, una certa insoddisfazione in merito alla mancata completezza della rosa dell’Inter, lacunosa in più reparti ed in toto avversa alle aspettative del tecnico pugliese. Per puntare a spodestare la Juventus dal trono di regina d’Italia, il club di Viale della Liberazione starebbe puntando all’acquisto dell’attaccante Anthony Martial, gioiello del Manchester United e osservato con Interesse anche dal Paris Saint-Germain, seppur il club francese abbia già un reparto offensivo invidiabile. Secondo quanto riportato da SportWitness, l’idea di Beppe Marotta sarebbe quella di inserire come ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Inter sfida Mercato Juve, nuovo nome per l'attacco: sfida all'Inter Virgilio Sport Roma-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma, 14 luglio 2020- Dopo le due vittorie consecutive la Roma va a caccia del tris. All'Olimpico i giallorossi troveranno il Verona, una squadra decisa a ritrovare la vittoria dopo i pareggi ottenuti ...

Dall’esclusione in viola alla Serie A in giallorosso: Lecce-Fiorentina è la partita di Petriccione

La sfida del Via del Mare in programma mercoledì sera contro ... firmando probabilmente le sue due migliori prestazioni stagionali insieme a quella con l’Inter. Una chiave di lettura delle sue ...

