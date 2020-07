Inter, dalla Spagna: Zidane su Tonali. E Marotta punta Kanté (Di martedì 14 luglio 2020) Milano, 14 luglio 2020 " Clamorosa indiscrezione dalla Spagna sul prossimo mercato di Inter e Real Madrid . I due club, che sono in ottimi rapporti dopo l'affare Hakimi , avrebbero stretto un patto di ... Leggi su quotidiano

Inter_TV : ?? | PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nerazzurro dalla nascita, Riccardo #Zanotti ci ha raccontanto la sua passione per l'… - Adri___77 : RT @gianlucarossitv: A 6 giornate dalla fine l'#Inter è seconda, massimo risultato possibile in campionato a mio giudizio. Riuscirà a resta… - mirko_masella : RT @gianlucarossitv: A 6 giornate dalla fine l'#Inter è seconda, massimo risultato possibile in campionato a mio giudizio. Riuscirà a resta… - groucho_wa : @Andre_Dalma @massimozampini Nessuno parla di complotti. Ma di forma mentis. Che poi non ci fosse rigore per l'Inte… - oppilif199 : RT @FusatoRiccardo: Mi dicono dalla regia: Inter davanti al Milan matematicamente -