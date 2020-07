Inter, Brozovic e il ritiro della patente: “Da adesso berrò solo acqua” (Di martedì 14 luglio 2020) Un sorriso dopo un brutto episodio. Marcelo Brozovic prova ad abbassare i toni delle polemiche che lo hanno investito negli ultimi tempi, dopo il suo grave errore. Il centrocampista croato dell'Inter è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e si è visto sospesa la patente. Oggi il giocatore ha provato a scherzare sulla vicenda a modo suo, postando sui social una sua foto con tanto di mascherina. La scritta del post è eloquente: "Promesso... solo acqua!". Insomma, seppur scherzandoci su, Brozovic sembra aver imparato la lezione per non ripetere più lo stesso errore commesso in precedenza.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CComK83pMWs/" Inter, Brozovic e il ritiro della ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : #Inter, ritirata la #patente a #Brozovic: semaforo rosso non rispettato e alcoltest fallito - MatteoBarzaghi : Questione Brozovic. L’Inter è a conoscenza della situazione. Saranno fatte valutazioni ed eventualmente presi dei p… - MatteoBarzaghi : Inter confermata con Borja Valero, Sanchez e Lukaku. Dietro Godin De Vrij Skriniar. Candreva e Young sulle fasce. I… - sportli26181512 : Inter, Brozovic scherza su Instagram dopo il ritiro della patente: 'Promesso, solo acqua': Dopo essere risultato po… - ItaSportPress : Inter, Brozovic e il ritiro della patente: 'Da adesso berrò solo acqua' - -