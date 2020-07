Infrastrutture, Salini: “Necessario un piano da 150 miliardi” (Di martedì 14 luglio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – “Il Modello Genova interpreta la concretezza dei genovesi, quella concretezza del parlare poco e realizzare le cose. Questo modello dobbiamo traslare in Italia, in modo tale che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per la realizzazione di un'opera. L'Italia non deve più essere il Paese dei blocchi e delle opposizioni. Davanti all'emergenza economica e sociale che ci obbliga a pensare ad una ricostruzione paragonabile a quella post-bellica, dobbiamo creare fiducia nel futuro ed evitare il peggiore dei mali: l'immobilismo e l'inerzia”. Lo ha detto Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild, intervenendo alla tavola rotonda “Il modello Genova per il rilancio del Sistema-Paese”, nell'ambito della quarta edizione del Forum “Liguria 2022” promosso da The European House – Ambrosetti. “In ... Leggi su iltempo

Lo ha detto Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild ... organizzazioni sindacali per progettare e realizzare infrastrutture strategiche a medio-lungo termine, per irrobustire la struttura ...

Infrastrtture: Salini, decreto semplificazione in giusta direzione ma mancano progetti

E' quanto ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild (l'azienda ... L'ultimo grande piano di infrastrutture fatto in Italia risale agli anni Settanta e si chiama Italia Ottanta, e da ...

Lo ha detto Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild ... organizzazioni sindacali per progettare e realizzare infrastrutture strategiche a medio-lungo termine, per irrobustire la struttura ...E' quanto ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild (l'azienda ... L'ultimo grande piano di infrastrutture fatto in Italia risale agli anni Settanta e si chiama Italia Ottanta, e da ...