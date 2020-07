Incidente Muriel, il comunicato dell’Atalanta sulle condizioni del calciatore (Di martedì 14 luglio 2020) Tanto spavento per Luis Muriel, ma per fortuna niente di più grave. Il calciatore colombiano, in mattinata, è stato ricoverato in ospedale a causa di una brutta caduta in casa, nella quale ha sbattuto la testa procurandosi un trauma cranico con ferita lacero-contusa. I controlli medici hanno dato esito negativo e il calciatore è stato dimesso, ma non potrà prendere parte alla gara fra Atalanta e Brescia di questa sera. Di seguito il comunicato dell’Atalanta in merito alle attuali condizioni di Luis Muriel: “Atalanta B.C. rende noto che, a seguito di un Incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata ... Leggi su sportfair

SkySport : Brutto incidente e attimi di paura per Muriel - CorSport : #Muriel, incidente in piscina: salta #AtalantaBrescia - calciomercatoit : ?? #Atalanta - Stop e rientro di #Muriel: arriva il comunicato UFFICIALE - rtl1025 : ? 'Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave'. Luis #Muriel tranquillizza così i suoi ti… - montagne_paesi : Atalanta, Muriel vittima di un incidente domestico: salterà la partita con il Brescia - Montagne & Paesi - L'attacc… -