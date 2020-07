Incidente domestico per Muriel Salterà la partita contro il Brescia (Di martedì 14 luglio 2020) L’attaccante dell’Atalanta è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale: avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa nella doccia. Leggi su ecodibergamo

AndreaBiferi : @riodevale Incidente domestico. Succede ??????? - AndreaBiferi : #Muriel premesso che spero non sia nulla di grave, ma so convinto che molti hanno pensato la stessa cosa. Quale ???… - TuttoFanta : ?? #ATALANTA: incidente domestico per #Muriel che cadendo dalle scale ha sbattuto la testa riportando un trauma cran… - fantapazzcom : Trauma cranico per Muriel - Carlo_Canavesi : Incidente domestico per #Muriel, condizionale d’obbligo: si sarebbe recato in ospedale per un trauma cranico a segu… -