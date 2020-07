Incentivi auto - Le industrie torinesi: 'Bonus del governo modesti e insufficienti' (Di martedì 14 luglio 2020) Gli Incentivi? ''modesti e insufficienti". Con queste parole, il neo eletto presidente dell'Unione Industriale Torino, Giorgio Marsiaj, ha commentato i sussidi alle auto che, nell'ambito del decreto Rilancio, si apprestano a essere approvati in Senato dopo il via libera già ottenuto alla Camera.Necessario favorire il ricambio. Il pacchetto di misure, riformulato in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti che hanno spinto l'esecutivo ad ampliare la platea dei veicoli beneficiari, prevede ora contributi anche per l'acquisto di nuove auto Euro 6 (con o senza rottamazione di una vettura decennale), ma è alimentato da un "tesoretto" assai limitato: i fondi stanziati sono di soli 50 milioni nell'ambito di un decreto legge da 55 miliardi. "Gli Incentivi all'acquisto di ... Leggi su quattroruote

