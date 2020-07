Inail: nel 2019 accertati 628 morti su lavoro, calo del 17,2% (Di martedì 14 luglio 2020) Sono 628 gli infortuni mortali sul lavoro accertati dall'Inail nel 2019, di cui 362, oltre la metà , 57,6%,, 'fuori dall'azienda'. La riduzione rispetto al 2018 è del 17,2%, la più significativa fin ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono 628 gli infortuni mortali sul lavoro accertati dall'Inail nel 2019, di cui 362, oltre la metà (57,6%), "fuori dall'azienda". La riduzione rispetto al 2018 è del 17,2%, la più significativa fin qu ...

Negato infortunio da Covid a medici in libera professione

Stesso danno ma diversità di trattamento per gli operatori sanitari che hanno contratto la Sars-CoV2 a seconda che lavorino con regolare contratto in una struttura sanitaria pubblica o privata o che s ...

