In Sardegna crescono le aziende digitali, ma la banda ultra larga è ancora indietro (Di martedì 14 luglio 2020) , Visited 4 times, 23 visits today, Notizie Simili: Agci Gallura: "Uscire dall'emergenza con un nuovo… In un anno costi dei conti correnti aumentati fino… Norme, burocrazia e incertezze affossano il ... Leggi su galluraoggi

Confartigianat2 : Su @UnioneSarda #CONFARTIGIANATO #Sardegna, crescono i finanziamenti bancari alle #imprese artigiane. Leggero mig… - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Crescono i finanziamenti bancari alle imprese artigiane - UnioneSarda : #Sardegna - Crescono i finanziamenti bancari alle imprese artigiane -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna crescono

Gallura Oggi

Nel 2020 la spesa per investimenti in costruzioni in Sardegna registrerà un calo del 4% interrompendo l’incerta ripresa che sembrava rafforzarsi nel 2019. In generale, l’impatto dell’emergenza sanitar ...Nel 2020 la spesa per investimenti in costruzioni in Sardegna registrerà un calo del 4 per cento interrompendo l’incerta ripresa che sembrava rafforzarsi nel 2019. In generale, l’impatto dell’emergenz ...