In Lombardia la mascherina sarà obbligatoria all’aperto solo in mancanza della distanza minima (Di martedì 14 luglio 2020) A Milano e in Lombardia da domani, mercoledì 15 luglio, non sarà più necessario indossare la mascherina all’aperto se si rispetta la distanza di sicurezza, ma bisogna averla sempre con sé. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale che il presidente Attilio Fontana si prepara a firmare. Il testo recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunitosi in Regione. La decisione doveva arrivare necessariamente nella giornata di lunedì perché a partire dal 14 luglio scadeva l’ultimo provvedimento preso dallo stesso Fontana il 29 giugno. In Lombardia l’obbligo di coprire naso e bocca anche all’aperto con mascherine o altri indumenti, come sciarpe e foulard, era stato introdotto all’inizio di aprile e sempre rinnovato ... Leggi su linkiesta

