In Lombardia 30 nuovi casi di coronavirus, 3 a Milano (Di martedì 14 luglio 2020) Milano (ITALPRESS) – Calano i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, dove oggi sono 30, tre volte meno rispetto ai 94 di ieri. In diminuzione anche i decessi, 3 contro i 9 di ieri, per un totale di 16.760. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che sui 30 positivi odierni, 15 sono emersi a seguito di test sierologici e 9 sono ‘debolmente positivì (su 5.636 tamponi nelle ultime 24 ore). Calano ulteriormente i ricoverati nelle terapie intensive, oggi 3 per un totale di 27. Aumentano invece di 8 individui i ricoverati negli altri reparti (totale 176). E crescono i guariti/dimessi: 70.461 (+86, di cui 68.381 guariti e 2.080 dimessi).In questo quadro sono solo 5 i casi di covid registrati nella Provincia di ... Leggi su ildenaro

