Immigrati | alla Prefettura di Napoli oltre 10 mila domande per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro

Sono oltre 10 mila le istanze di regolarizzazione ed emersione dei rapporti di lavoro previste dal decreto Rilancio giunte alla Prefettura di Napoli Il dato è emerso dall'incontro del Consiglio territoriale per l'immigrazione, organo di monitoraggio del fenomeno migratorio a livello locale, preposto alla coesione e alla mediazione sociale del territorio, presieduto dal prefetto di Napoli, Marco Valentini. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le procedure di regolarizzazione ed emersione dei rapporti di lavoro al fine di facilitare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni pubbliche competenti e gli enti del

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati alla Coronavirus, picco di contagi. Ipotesi ricovero al Celio per 28 immigrati infetti Il Messaggero Coronavirus: Speranza, resta quarantena per sbarchi e paesi extra Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - "Il Governo vuole prorogare il Dpcm sulle misure anti-Covid fino al 31 luglio: resta obbligo di mascherine e divieto di ingresso da paesi extra Ue". Lo ...

Brindisi, la denuncia della Lega: «In arrivo 100 migranti, tra loro anche positivi al Covid»

BRINDISI - «Da mesi limitiamo pesantemente la nostra libertà a causa del Covid-19. Da mesi siamo obbligati, per legge, ad indossare mascherine, a mantenere le distanze, ad evitare assembramenti. Abbia ...

