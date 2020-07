Iliad e WINDTRE sanzionati dal Garante della Privacy per 18 milioni di euro (Di martedì 14 luglio 2020) Il Garante della Privacy ha sanzionato WINDTRE e Iliad per un valore complessivo di quasi 18 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli L'articolo Iliad e WINDTRE sanzionati dal Garante della Privacy per 18 milioni di euro proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

mondomobileweb : WindTre e iliad: multa Garante Privacy. Per il quarto operatore “Prendiamo atto con molto stupore” - infoiteconomia : WindTre e iliad: multa Garante Privacy. Per il quarto operatore “Prendiamo atto con molto stupore” - reddititaly : Il Garante Privacy multa WindTre per 17 milioni di euro per il telemarketing selvaggio: “numerosi trattamenti illec… - infoiteconomia : Garante Privacy sanziona WINDTRE per oltre 16,7 milioni di euro e iliad per 800.000 euro (che valuta ricorso) - rrtvln : 17 milioni di € di multa a #WindTre E 800.000 € a #Iliad per gigantesca violazione su #privacy e visibilità del tr… -