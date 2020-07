Ilary Blasi va al supermercato e posta la foto, il web apprezza il look e Totti fa un commento controcorrente che scatena l’ilarità (Di martedì 14 luglio 2020) Ilary Blasi e Franceso Totti sono una coppia molto amata perché affiatata e perchè vivono in un modo semplice che, almeno all’apparenza, è simile a quello di tanti altri. La gente comune con loro si immedesima e , anche se condurranno una vita certamente non simile a quella di tutta la gente che fa lavori comuni, pare che non si siano per nulla montati la testa. Ilary è andata al supermercato e ha postato la foto Non è la prima volta che Ilary Blasi e Francesco Totti si fanno sorprendere in atteggiamenti di vita semplice, ad esempio quando accompagnano i figli a scuola, vanno ai loro allenamenti sportivi o fanno shopping tutti insieme. Recentemente ... Leggi su baritalianews

