Il virologo Jefferson: “Il coronavirus era già presente, dormiente, dal 2019” (Di martedì 14 luglio 2020) Forse cambia poco lo stato dei fatti ma la domanda “da dove viene il coronavirus” continua ad interessare tanti. L’ipotesi che sia nata in un laboratorio in Cina è tra le più accreditate, ma c’é chi afferma che fosse già in circolazione dormiente come l’epidemiologo Tom Jefferson – esperto del Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) dell’Università di Oxford e docente all’Università di Newcastle – che è stato intervistato da Repubblica Il ricercatore con il su gruppo segue le tracce del virus e tutti gli studi che ne sono stati fatti. Tra i filoni seguiti quello della presenza del virus nelle feci. “Uno studio condotto in Italia dall’Istituto Superiore di Sanità mostra campioni di feci positivi al nuovo ... Leggi su ilnapolista

