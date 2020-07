Il viaggio di De Luca nel Sannio parte da San Marco dei Cavoti: “La Campania riparte” (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti il presidente de Luca a San Marco dei Cavoti Publiée par Anteprima24 Benevento sur Mardi 14 juillet 2020 San Marco dei Cavoti (Bn) – “La Campania riparte“. E’ così che si è concluso l’intervento del Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel primo dei suoi appuntamenti odierni nel Sannio. La tappa di inizio è San Marco dei Cavoti, l’occasione è l’apertura del cantiere che permetterà ad Anas la realizzazione di una strada di collegamento che unirà Benevento alla zona adriatica. “E’ importante questa giornata – così ha dichiarato il ... Leggi su anteprima24

