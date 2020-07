“Il vaccino c’è già e funziona”. L’Europa vuole distribuirlo senza sperimentazione (Di martedì 14 luglio 2020) Sono tante le aziende farmaceutiche e gli istituti di ricerca che stanno cercando di offrire in tempi brevi una risposta al Coronavirus. Al momento, una vaccino che funziona c’è: è quello di di AstraZeneca e dell’Università di Oxford e “sponsorizzato” da Bill Gates. L’efficacia del vaccino per ora è limitata a ridurre la malattia senza bloccare il contagio. Questo vuol dire che i sintomi vengono ridotti a un po’ di tosse e mal di gola: certamente un risultato importante rispetto ai danni così pesanti che il virus ha provocato in questi mesi. Per una maggiore efficacia, sarebbe necessaria una doppia dose del vaccino, la qual cosa aumenterebbe costi e tempi dell’operazione Secondo quanto riportato da La Stampa, sembrerebbe che l’Europa stia ... Leggi su tpi

