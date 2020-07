Il turismo italiano affonda ancora: gli hotel hanno bruciato già 16,3 miliardi (Di martedì 14 luglio 2020) Cambia il modo di vivere le vacanze, in un momento in cui l’emergenza sanitaria continua a fare paura. E crollano i dati di un turismo sempre più in difficoltà, la mano sempre protesta nella speranza che il fronte giallorosso batta prima o poi un colpo. Intanto, i primi dati sui flussi parlano di vacanze sempre più spesso all’interno della stessa Regione, con le famiglie che preferiscono evitare di varcare i confini alla ricerca di un po’ di relax. E gli stranieri che, di contro, continuano a non fare capolino all’orizzonte. Un trend dalle conseguenze evidenti: affollamento nei weekend e deserto durante la settimana, in quelli che un tempo erano i luoghi della vacanza estiva per eccellenza. Con gli hotel a pagare il costo più alto: secondo Federalberghi ci sarebbero oltre 295 milioni di presenze in ... Leggi su ilparagone

