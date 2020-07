Il tribunale di Cremona ha assolto Roberto Formigoni (Di martedì 14 luglio 2020) Il tribunale di Cremona ha giudicato non colpevole l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cremona Simona Mariani e l’ex dg dell’assessorato regionale alla Sanità Carlo Lucchina. Formigoni e Mariani erano accusati di corruzione, e Lucchina di abuso d’ufficio, in relazione alla vicenda Vero, l’acceleratore lineare per le terapie oncologiche che secondo l’accusa era stato acquistato ad un prezzo superiore a quello di mercato. L'articolo Il tribunale di Cremona ha assolto Roberto Formigoni proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

