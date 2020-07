Il terrorismo jugoslavo in Italia negli anni ’20 e ’30: una pagina dimenticata (Di martedì 14 luglio 2020) Trieste, 14 lug – Quanto avvenuto a Basovizza ad opera del presidente della Repubblica Italiana, giunto a prostituire i Martiri delle Foibe paragonandoli ai terroristi del TIGR (Revolucionarna organizacija Julijske krajine Trst- Istra- Gorika- Rjeka: Organizzazione rivoluzionaria della regione Giulia, Trieste, Istria, Gorizia, Fiume) autori dell’attentato al Popolo di Trieste per tenere la manina dell’omologo di Lubiana Boris Pahor (e le norme sulla distanza per il Covid19?!) segna sicuramente una delle pagine peggiori della Repubblica nata dalla disfatta e dalle calcolatrici di Romita nel 1946 e che già di per sé costituisce la pagina più triste e decadente della storia Italiana. Il terrorismo jugoslavo in Italia negli ... Leggi su ilprimatonazionale

Per più di venti secoli Trieste, Tergeste romana con i suoi monumenti, i numerosi Martiri cristiani e chiese a loro dedicate, resiste alle invasioni barbariche, diviene Libero Comune e sa difendersi d ...

Come mai Trieste, nel ventesimo secolo, è un centro particolarmente significativo delle tensioni e delle contraddizioni che accompagnano la prima metà del Novecento, lasciando una memoria e un retaggi ...

