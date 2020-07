Il tempo del Covid-19 diventa una mostra a cielo aperto. A Pisa sei foto simbolo affisse come manifesti (Di martedì 14 luglio 2020) Sei grandi fotografie trasformate in manifesti, formato 6×3 metri, raffiguranti alcuni tra i più drammatici momenti del lockdown e dell’emergenza Coronavirus saranno affisse sui muri di Pisa. A loro modo autentici simboli del momento storico che stiamo vivendo, dalle strutture complesse di terapia intensiva, alla fatica dei volontari della Croce Rossa fino alla celebre immagine di medici e infermieri nella corsa dell’ospedale o alla sanificazione di piazza dei Miracoli che ha fatto il giro del mondo. L’affissione, in programma dal 16 luglio al prossimo 31 luglio, sarà nelle vie Volta, Battisti (due), piazza Santa Caterina, Cottolengo e Porta a Mare. «Quando sono stato contattato da questi giovani artisti – dice l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani – ... Leggi su laprimapagina

matteosalvinimi : Autostrade. Se il parere legale lo motiva e lo giustifica, si revochi e finalmente si riparta. Si è già perso tropp… - GIConfindustria : L’Italia ha smesso di occuparsi del suo futuro molto tempo fa, tralasciando le infrastrutture e rinviando riforme… - PietroGrasso : Borsellino riponeva molta speranza nei giovani, per questo dedicava loro del tempo anche in quei terribili ultimi g… - Che22peace71 : RT @NFratoianni: Ogni giorno ragazze e ragazzi vengono aggrediti o insultati colpevoli di amarsi alla luce del sole. Non saranno certo degl… - pennililla : E la fine del del #discorso la conosci già era #acqua #corrente un po’ di #tempo fa e adesso si è fermata qua... -

Intercettato da “Il Tempo” Vittorio Sgarbi sottolinea che “in un momento ... Nell’attesa, per non perdere il gusto all’aria fresca del pensiero, consoliamoci con un ritornello di una vecchia canzone ...

Il 24enne André Sousa, già nei libri Guinness World Record, è pronto a girare il mondo in sella alla sua Honda Monkey preparata

AMPLIARE GLI ORIZZONTI Alzi la mano chi, almeno una volta, si è immaginato di voler programmare un giro del mondo in moto. Il fascino di voler visitare posti remoti e di percorrere decine di migliaia ...

