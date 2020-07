Il Siviglia centra la qualificazione in Champions e dovrà riscattare Suso: ecco quanto incasserà il Milan (Di martedì 14 luglio 2020) Buone notizie in arrivo dalla Spagna per quanto riguarda il mercato del Milan. Grazie all'aritmetica qualificazione del Siviglia alla prossima Champions League il cartellino di Suso diventerà interamente di proprietà del club andaluso con i rossoneri che incasseranno presto del denaro fresco da poter poi reinvestire altrove. Grazie alla vittoria 2-0 sul Maiorca di domenica e la vittoria 2-1 della Real Sociedad sul Villarreal di ieri sera il Siviglia ha centrato aritmeticamente la... Leggi su 90min

Roma, sono Totti pazzi di Zaniolo

Ibra, CR7 e, perché no?, Totti. Paragone comportamentale più che calcistico. Nicolò Zaniolo, talento della Roma allo stato puro, rimane al centro del dibattito. Anche se il gesto tecnico del Rigamonti ...

