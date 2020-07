Il singolo di Naya Rivera spazza il dolore per la morte assurda al lago Piru: il ricordo in Sorry (Di martedì 14 luglio 2020) Riascoltare il singolo di Naya Rivera proprio nelle ore successive in cui si rincorrono le notizie sul ritrovamento del suo corpo nel lago Piru, inevitabilmente, fa male. Sorry è la parola che vorremmo gridare, e con tanto strazio ricordiamo che fu anche il titolo del suo singolo di debutto pubblicato nel 2013 in collaborazione con il rapper Big Sean, che allora era il suo fidanzato. Una storia che si interruppe sul nascere, quella del primo e unico singolo di Naya Rivera: Sorry, infatti, era destinato a un progetto più ampio. In quel tempo la star di Glee, già impegnata nella registrazione dei brani per la serie TV, lavorava sotto la Columbia Records ma l'etichetta ... Leggi su optimagazine

ciaosonocece : RT @calliopje: cercate di godervi al meglio le persone, vivete ogni singolo momento con queste perchè non saprete mai cosa la vita potrebbe… - xsupernowa : RT @calliopje: cercate di godervi al meglio le persone, vivete ogni singolo momento con queste perchè non saprete mai cosa la vita potrebbe… - calliopje : cercate di godervi al meglio le persone, vivete ogni singolo momento con queste perchè non saprete mai cosa la vita… - isobelsnia : @blue___blood__ Hanno anche loro la notizia della morte di Naya e, nell'articolo, hanno utilizzato la foto di coper… - zaynxfalling : e voi avete anche solo osato pensare che Naya avesse architettato tutto questo per suicidarsi, spero voi vi pentiat… -