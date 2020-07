IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 14 luglio 2020:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 14 luglio 2020Ha luogo un incidente che coinvolge gli operai che trasportano la frutta in città per conto della Montenegro: tutti restano feriti a parte Leandro, che conduce gli altri fino al paese. Raimundo mette a disposizione la locanda e Pepa fa le veci del medico. Ma, quando tutti stanno già meglio, Leandro comincia a sentirsi male… Don Anselmo sprona Raimundo a rivelargli i suoi problemi. Intanto Emilia continua a fare domande senza ricevere risposte e decide di conseguenza di andare a Villapanda in modo da incontrare Pardo. Juan svela la terribile ... Leggi su tvsoap

