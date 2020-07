Il regalo del governo ai Benetton: palazzo storico venduto dopo il crollo del Ponte Morandi (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – Mentre infuria la polemica su Autostrade in seno alla maggioranza, tra chi a parole vorrebbe la revoca della concessione e chi invece punta a soluzioni meno drastiche, spunta un “regalo” del primo governo Conte alla famiglia Benetton. Come rivelato da Il Tempo, a dicembre 2018, ovvero quattro mesi dopo il crollo del Ponte Morandi a causa del “mancato esercizio di prelazione da parte del ministero dei Beni Culturali”, i Benetton riuscirono ad acquistare in via preliminare uno straordinario palazzo, dall’enorme valore storico ed economico, in pieno centro a Roma. Si trattò di un’operazione da 150 milioni di euro, nonostante il valore dell’edificio fosse ... Leggi su ilprimatonazionale

chetempochefa : “Come porti i capelli bella bionda” Oggi #14luglio #RenatoPozzetto compie 80 anni, lo festeggiamo rivedendo il reg… - simonebaldelli : Un regalo agli elettori del @Mov5Stelle: 6 buone ragioni per dire anche questa volta #IoVotoNO. - mante : Il caso de camici venduti dal cognato di Fontana alla Regione Lombardia che poi diventano un regalo quando Report n… - Giusepp66890796 : RT @Serik_tpol: #AgoraRai #sisto dai smettila sappiano che siete stati voi di Forza Papi a dare il regalo ai #benetton, dai che sapete beni… - viagrazie : Migranti, l'ultimo regalo (milionario) dal governo Conte: 'Cittadinanza subito', le risorse del Viminale -

Ultime Notizie dalla rete : regalo del Aree edificabili: “Un altro regalo del passato” Turiweb Brooklyn Beckham matrimonio, quello di David e Victoria è un mega-regalo

Brooklyn Beckham si sposa con Nicola Peltz e mamma Victoria e papà David sanno già cosa comprare a entrambi: un regalo che definire “mega” è dire poco e che i due piccoli piccioncini avranno senz’altr ...

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: un elicottero svela il sesso del bebè in arrivo!

Subito dopo il lockdown, Gianluca Vacchi ha annunciato che diventerà papà, in quanto la compagna Sharon Fonseca è incinta. La coppia di recente ha anche svelato il sesso del nascituro, in un modo "par ...

Brooklyn Beckham si sposa con Nicola Peltz e mamma Victoria e papà David sanno già cosa comprare a entrambi: un regalo che definire “mega” è dire poco e che i due piccoli piccioncini avranno senz’altr ...Subito dopo il lockdown, Gianluca Vacchi ha annunciato che diventerà papà, in quanto la compagna Sharon Fonseca è incinta. La coppia di recente ha anche svelato il sesso del nascituro, in un modo "par ...