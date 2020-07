Il ragazzo di campagna: trailer, trama e cast del film in tv per festeggiare gli 80 anni di Renato Pozzetto (Di martedì 14 luglio 2020) Nel giorno in cui Renato Pozzetto spegne 80 candeline, Rete 4 omaggia il comico milanese trasmettendo martedì 14 luglio alle 21.30 Il ragazzo di campagna, film del 1984 di castellano e Pipolo. Renato Pozzetto ricorda la moglie Brunella Gubler: ‘Vorrei sognarla, ma non è mai successo’ Il ragazzo di campagna, trailer Il ragazzo di campagna, trama Artemio è un contadino scapolo, semplice e bonaccione, che sta per compiere 40 anni e non si è mai mosso dal paesello d’origine. Vive in un casolare di campagna insieme alla madre, che, ossessionata dal fatto che il figlio rimanga ... Leggi su tvzap.kataweb

corsi_gabriele : Stasera, ore 21.25, @rete4, “Il ragazzo di campagna”, con #RenatoPozzetto, splendido ottantenne. Prego. - fattoquotidiano : Renato Pozzetto compie 80 anni: una vita tra cinema e pallone. Da Il ragazzo di campagna a Fico d’India e quella so… - repubblica : Video 'Il treno è sempre il treno': la scena cult de 'Il ragazzo di campagna' - FrancoSfori : @Elyrossonera E stasera c'è il ragazzo di campagna. Taaac. - DENUBBIO : RT @pampam77019344: “+Artemio: Quanto lo pagate il sangue al litro? -Medico: Quaranta mila. +Artemio: Me ne tolga tre litri.” (Artemio ha b… -