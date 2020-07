Il Ragazzo di Campagna: il film che è diventato un cult (Di martedì 14 luglio 2020) Nel 1984 è uscito nei Cinema il film Il Ragazzo di Campagna, che è stato talmente apprezzato da diventare negli anni un cult intramontabile. Renato Pozzetto è stato tra gli artefici di questo successo, il suo personaggio, il contadino Artemio è divertente e ironico. La regia di Castellano e Pipolo poi ha fatto il resto, i due registi hanno firmato la maggior parte dei film di un altro attore e cantante Italiano come Adriano Celentano. Renato Pozzetto oggi compie 80 anni e rete 4 e Cine34 lo festeggia con i suoi maggiori film di successo. Leggi anche: Non più di uno: Renato Pozzetto alle prese con il difficile ruolo di padre Il Ragazzo di Campagna: film Inizialmente il ruolo di Artemio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

corsi_gabriele : Stasera, ore 21.25, @rete4, “Il ragazzo di campagna”, con #RenatoPozzetto, splendido ottantenne. Prego. - WeCinema : Auguri al ragazzo di campagna #RenatoPozzetto che compie 80 anni! Dal suo esordio cinematografico ’Per amare Ofelia… - fattoquotidiano : Renato Pozzetto compie 80 anni: una vita tra cinema e pallone. Da Il ragazzo di campagna a Fico d’India e quella so… - flamanc24 : RT @WeCinema: Auguri al ragazzo di campagna #RenatoPozzetto che compie 80 anni! Dal suo esordio cinematografico ’Per amare Ofelia’ del 1974… - Stefy19971966 : #RenatoPozzetto Stasera su Rete 4 Il ragazzo di campagna?????? AUGURI Renato??? -

