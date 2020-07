Il paparazzo nascosto in spiaggia fotografa Sonia Bruganelli. Qualcosa da nascondere, lei reagisce così. la foto mai vista | Guarda (Di martedì 14 luglio 2020) Braccata dai paparazzi, Sonia Bruganelli, anche (anzi, soprattutto) in vacanza. In spiaggia a Formentera, la bella moglie di Paolo Bonolis si accorge di essere seguita dall'obiettivo di un fotografo. La scena è da spy story: lei sotto l'ombrellone e l'occhio indiscreto a qualche metro di distanza, macchina fotografica in mano, pronto a realizzare qualche scatto da vendere a peso d'oro. Ma la Bruganelli ne sa una più del diavolo e prima fotografa a sua volta il paparazzo, poi si butta in mare senza togliere il prendisole. La "sfida" sulla propria pagina Instagram è tutta un programma: "paparazzo non avrai la mia pancia", Attenzione, però, perché l'estate è lunga... ... Leggi su liberoquotidiano

justrooxyWords_ : RT @ToniaPeluso: Ho appena visto uno che ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata portandosi dietro il FOTOGRAFO NASCOSTO TIPO PAP… - _beaphoenix_ : RT @ToniaPeluso: Ho appena visto uno che ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata portandosi dietro il FOTOGRAFO NASCOSTO TIPO PAP… - AndyLaSfigata : RT @ToniaPeluso: Ho appena visto uno che ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata portandosi dietro il FOTOGRAFO NASCOSTO TIPO PAP… - IncantevoleC : RT @ToniaPeluso: Ho appena visto uno che ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata portandosi dietro il FOTOGRAFO NASCOSTO TIPO PAP… - dignitosamente : RT @ToniaPeluso: Ho appena visto uno che ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata portandosi dietro il FOTOGRAFO NASCOSTO TIPO PAP… -

Ultime Notizie dalla rete : paparazzo nascosto Sonia Bruganelli tuffo in mare con i vestiti: il motivo è geniale Velvet Gossip Sonia Bruganelli a Formentera, becca il paparazzo in spiaggia e reagisce così: qualcosa da nascondere

Braccata dai paparazzi, Sonia Bruganelli, anche (anzi, soprattutto) in vacanza. In spiaggia a Formentera, la bella moglie di Paolo Bonolis si accorge di essere seguita dall'obiettivo di un fotografo.

Sonia Bruganelli tuffo in mare con i vestiti: l’idea geniale scatena il web

Sonia Bruganelli si è fatta conoscere dal pubblico social per il suo esser carismatica e divertente. Nonostante abbia spesso ricevuto tante critiche per il suo stile di vita, la moglie di Paolo Bonoli ...

Braccata dai paparazzi, Sonia Bruganelli, anche (anzi, soprattutto) in vacanza. In spiaggia a Formentera, la bella moglie di Paolo Bonolis si accorge di essere seguita dall'obiettivo di un fotografo.Sonia Bruganelli si è fatta conoscere dal pubblico social per il suo esser carismatica e divertente. Nonostante abbia spesso ricevuto tante critiche per il suo stile di vita, la moglie di Paolo Bonoli ...