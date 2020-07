Il New York Times sta cominciando a produrre film e serie tv (Di martedì 14 luglio 2020) Il sito americano Axios riporta la notizia che il New York Times, il più importante giornale del mondo, sta lavorando a 10 sceneggiature di show televisivi e pubblicherà 3 documentari quest’anno, oltre a numerosi altri in futuro. Axios, che ha parlato con dei manager dell’azienda, scrive che a breve il New York Times potrebbe assomigliare più a una casa di produzione di Hollywood che a uno dei più antichi giornali degli Stati Uniti e del mondo. In particolare sono 4 i progetti principali a cui il giornale si sta dedicando nel 2020: –Father Soldier Son è il primo documentario prodotto dal New York Times, che sarà disponibile a partire da venerdì 17 luglio su Netflix. -The Jungle Prince of Delhi, un lungo ... Leggi su linkiesta

Agenzia_Ansa : Via libera da una corte di New York alla promozione del libro di Mary Trump, nipote del presidente americano 'Tropp… - ladyonorato : Attacco con arma da taglio verso passeggeri bianchi disarmati sulla metro di New York... pare@stia diventando un fa… - Alitalia : Dal 1° agosto aumentano i collegamenti per New York! Più frequenze da Roma Fiumicino con 1 volo al giorno, e dal 15… - christianrocca : Il New York Times sta cominciando a produrre film e serie tv - FranklinCasati : Ladies and gentlemen: l’autorevole New York Times. Che inferno dev’essere? -

Ultime Notizie dalla rete : New York Casa a New York, crollano i prezzi degli affitti: appartamenti vuoti al record da 30 anni Corriere della Sera Mongolia, caccia e poi mangia una marmotta: adolescente muore di peste bubbonica

Un quindicenne in Mongolia è morto di peste bubbonica dopo aver mangiato carne di marmotta. Viveva nella provincia sud-occidentale di Gobi-Altai. Aveva cacciato la marmotta con un cane per poi cibarse ...

Usa: torna spettro lockdown, California guida il ritorno alle restrizioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 lug - Il continuo aumento dei casi di Covid-19 negli Usa sta costringendo i singoli Stati a rivedere i piani per le riaperture, gettando un'ombra sulla ri ...

Un quindicenne in Mongolia è morto di peste bubbonica dopo aver mangiato carne di marmotta. Viveva nella provincia sud-occidentale di Gobi-Altai. Aveva cacciato la marmotta con un cane per poi cibarse ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 lug - Il continuo aumento dei casi di Covid-19 negli Usa sta costringendo i singoli Stati a rivedere i piani per le riaperture, gettando un'ombra sulla ri ...