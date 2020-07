Il Napoli non spenderà mai 80 milioni per Osimhen, si chiuderà intorno ai 55 (Di martedì 14 luglio 2020) La stampa francese, molto informata sugli spostamenti e sugli step della trattativa tra Osimhen e il Napoli, si lascia però un po’ andare sul prezzo dell’affare. Non è la prima volta che avviene. In precedenza, anche il quotidiano La Voix du Nord aveva scritto di un affare da 80 milioni per l’acquisto del giovane attaccante nigeriano (21 anni e mezzo, 22 a dicembre). Anche L’Equipe – che stamattina ha svelato l’accelerazione della trattativa in Sardegna – ha puntato sugli 80 milioni, addirittura 81 per superare la somma incassata lo scorso anno per Pépé. È una cifra fuori mercato per il Napoli. Osimhen è un calciatore che può diventare un attaccante molto forte; al momento, però, è ... Leggi su ilnapolista

