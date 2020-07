Il Mostro Della Cripta: le riprese del film horror prodotto dai Manetti Bros. sono ripartite (Di martedì 14 luglio 2020) Le riprese del film Il Mostro Della Cripta, prodotto dai Manetti Bros. e Carlo Macchitella, sono ufficialmente ripartite, dopo lo “stop” forzato causato dal Covid-19. Questa commedia horror vede il ritorno dietro la macchina da presa di Daniele Misischia, conosciuto per aver diretto The End? L'Inferno Fuori. La pellicola è ambientata nel 1988. Giò (Tobia De Angelis) è un adolescente appassionato di fumetti. Mentre legge Squadra 666 - Il Mostro Della Cripta, il suo albo preferito scritto e disegnato da Diego Busirivici (Lillo), scopre che le vicende raccontate sono molto simili agli avvenimenti reali ... Leggi su optimagazine

