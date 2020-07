Il mondo di Pingu ispira il nuovo video di Hola La Poyana, Being the odd one out (Di martedì 14 luglio 2020) Hola La Poyana è il progetto solista del songwriter cagliaritano Raffaele Badas, che è chitarrista, bassista e cantante. Dal debutto minimale (chitarra acustica, voce e stomp box), nel 2012, con l’EP autoprodotto Lazy music for dry skins, al disco A tiny collection of songs about problems relating to theopposite sex (2014), adesso è la volta dell’EP A long cold summer, che uscirà alla fine 2020 per Hopetone Records e Le Officine. Sarà un lavoro improntato maggiormente al folk pop e all’idea di coralità, grazie alla collaborazione di altri artisti come Rigolò, Lilies On Mars, Diverting Duo, Was e Don Leone. L’estratto, accompagnato da un video, è Being the odd one out. Il cantautore ci racconta come è nato il ... Leggi su wired

L’ultima clip del cantautore folk-pop sardo è chiaramente influenzata dall’universo della storica serie animata svizzera realizzata in stop-motion, indelebile per i bambini degli anni ’90 Hola La Poya ...

Pingu’s English Legnano, con il Summer Camp per imparare giocando

Da Pingu’s English Legnano l’estate è più divertente! Partito il Summer Camp 2020. Attività, giochi e laboratori in sicurezza e serenità con la compagnia del celebre personaggio amato da tutti i bimbi ...

