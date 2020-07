Il Ministro Roberto Speranza: «Misure di contenimento del Coronavirus prorogate fino al 31 luglio» (Di martedì 14 luglio 2020) Le Misure di contenimento del Coronavirus saranno prorogate con un dpcm al 31 luglio. Cosi’ il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni in Aula al Senato sulle Misure di contenimento per limitare la diffusione del Coronavirus. Per altri 15 giorni o poco più dunque per gli italiani non cambierà nulla (o quasi) circa le prescrizioni adottate dal Governo sin qui in materia di divieto di assembramenti, uso dei DPI nei luoghi chiusi (come negozi, supermercati, ecc.) e sui mezzi di trasporto. Stesso discorso per l’igiene delle mani mediante gel disinfettante o la sanificazione continua di spazi e oggetti. Confermate le sanzioni penali a chi violerà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

